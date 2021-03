Auto stürzt Böschung bei Stötten am Auerberg hinunter

Bei Stötten am Auerberg (Ostallgäu) ist ein Auto am Sonntagmittag von der Straße abgekommen und eine Böschung hinabgestürzt. Schuld war ein Überholmanöver.

15.03.2021 | Stand: 15:29 Uhr

Ein Auto ist am Sonntagmittag bei Stötten am Auerberg ( Ostallgäu) von der Straße abgekommen und eine Böschung hinuntergestürzt. Der Unfall passierte laut Polizei auf der B16 zwischen Steinbach und Rieden am Forggensee. Der Fahrer eines in Richtung Stötten fahrenden Autos überholte einen anderen Wagen. Auf der Gegenspur kam jedoch ein 20-jähriger in seinem Auto entgegen.

20-Jähriger macht Vollbremsung

Um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Pkw zu vermeiden, machte der 20-Jährige eine Vollbremsung. Sein Wagen kam dabei von der Straße ab und stürzte eine kleine Böschung hinunter. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden von 6.000 Euro. Der Fahrer, der mit seinem Auto den anderen Wagen überholte, hielt nicht an und fuhr in Richtung Stötten weiter. Die Polizei nimmt Hinweise zum Unfall unter Telefon 08342/96040 entgegen.

Lesen Sie auch: Autofahrerin vereitelt gerade noch Zusammenstoß auf B12 bei Biessenhofen