Auto stößt bei Bernbeuren mit Traktor zusammen - Totalschaden

Ein 75-jähriger kollidiert mit seinem Auto mit der Transportgabel von einem Traktor. Eine Verkettung unglücklicher Umstände führt zu dem Unfall.

29.05.2022 | Stand: 13:55 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall bei Bernbeuren ist am Samstagnachmittag ein 75-jähriger Mann verletzt worden. Laut Polizei entlud ein 31-Jähriger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau mit einem Traktor einen Lkw. Dafür musste teilweise eine Fahrbahnspur gesperrt werden, weshalb der Vater des 31-Jährigen den Verkehr regelte. Ein 75-Jähriger aus dem Landkreis Ostallgäu musste zunächst hinter dem Lkw warten. Der 61-jährige Vater deutete dem Autofahrer mit einer Geste an, dass er fahren könne. Der 31-jährige Traktorfahrer fehlinterpretierte das Signal und fuhr ebenfalls los. Der 75-Jährige konnte in der engen Gasse mit seinem Auto nicht mehr ausweichen oder bremsen und kollidierte mit der Transportgabel des Traktors. Der Autofahrer erlitt durch die zerberstende Windschutzscheibe leichte Schnittwunden an den Unterarmen. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000€. Der Traktor wurde kaum beschädigt.

