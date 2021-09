Auto und Fahrrad geklaut: Langfinger in Biessenhofen und Marktoberdorf unterwegs

Diebe haben diese Woche im Raum Marktoberdorf zugegriffen. Ein draußen geparkter Ford wurde gestohlen, ebenso ein hochwertiges Rad. Die Polizei hoft auf Zeugen.

25.09.2021 | Stand: 14:22 Uhr

Zu einem Auto- und zu einem Fahrraddiebstahl ist es im mittleren Ostallgäu gekommen. In der Nacht auf Samstag wurde ein in der Straße "Am Ramersberg" in Biessenhofen abgestellter grauer Ford Tourneo entwendet.

Ein schwarz-silbernes Fahrrad der Marke Wheeler kam am Gymnasium abhanden

Am Mittwoch, 22. September, zwischen 8 und 19 Uhr wurde am Gymnasium Marktoberdorf ein schwarz-silberfarbenes Fahrrad der Mountainbike-Marke Wheeler entwendet.

Um Zeugen-Hinweise bittet in beiden Fällen die Polizeiinspektion Marktoberdorf unter der Telefonnummer (08342)96040.

