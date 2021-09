Autofahrer aufgepasst: B12 zu Wochenbeginn zwischen Geisenried und Altdorf halbseitig gesperrt

Die Arbeiten an der Bundesstraße 12 laufen am Montag und Dienstag. Wie der Verkehr umgeleitet wird und was Marktoberdorfer beachten sollten.

26.09.2021 | Stand: 04:00 Uhr

Die Bundesstraße 12 zwischen Geisenried und Altdorf ist am Montag, 27., und Dienstag, 28. September, von 9 bis 13 Uhr halbseitig gesperrt. Grund sind Bauarbeiten an der Fahrbahnrändern.

Am Montag wird nach Auskunft des Staatlichen Bauamts in Kempten der Verkehr in Richtung Kempten bei Altdorf ausgeleitet, am Dienstag müssen die Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Kaufbeuren an der Anschlussstelle Geisenried von der B12 herunterfahren. Die Umleitung erfolgt über die B472 und die B16neu durch Marktoberdorf und ist ausgeschildert.

In der Sperrzeit werden Arbeiten zum Beispiel an Bankett und Schutzeinrichtungen am Fahrbahnrand durchgeführt. Da ein Teil des Streckenabschnittes nur über zwei Fahrstreifen verfügt, muss die B12 jeweils für eine Fahrtrichtung gesperrt werden.