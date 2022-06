Nach heftigen Regenfällen im Großraum Marktoberdorf ist die Nestlé-Unterführung in Biessenhofen gesperrt. Feuerwehr ist vor Ort.

03.06.2022 | Stand: 18:24 Uhr

Ein Gewitter hat am Freitagabend im Großraum Marktoberdorf für Überflutungen gesorgt. In Biessenhofen ist eine Unterführung auf der B16 vollgelaufen. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Es handelt sich dabei um die Unterführung in der Füssener Straße, die auch an der Firma Nestlé vorbeiführt. Feuerwehrkräfte sind vor Ort und haben die Straße abgesperrt. Autofahrer, die von Marktoberdorf in Richtung Kaufbeuren fahren müssen somit auf die B12 ausweichen.