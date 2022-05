Autofahrer in Oberthingau überholt in der Kurve: Gegenverkehr weicht in Wiese aus

Ohne den Gegenverkehr zu sehen, überholt ein 51-Jähriger in der Kurve einen Lkw. Das entgegenkommende Auto muss ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden.

04.05.2022 | Stand: 16:59 Uhr

Ein 51-jähriger Autofahrer hat am Dienstagmorgen einen Lastkraftwagen in einer langen Rechtskurve überholt, in der der Gegenverkehr nicht zu sehen war. Auf der Straße zwischen Oberthingau und Görisried (Ostallgäu) wäre der Fahrer so fast mit einem silbernen Kleinwagen zusammengestoßen. Laut Polizei konnte der Unfall nur verhindert werden, weil der entgegenkommende Autofahrer auf die angrenzende Wiese auswich. (Lesen Sie dazu auch: Lkw-Fahrer übersieht Auto: 32-Jähriger bei Auffahrunfall leicht verletzt)

Ein Polizist hat die Situation beobachtet

Ein Beamter der Polizei, der gerade auf seinem Weg zum Dienst war, beobachtete den fahrlässigen Überholvorgang. Er verfolgte den 51-Jährigen und konnte ihn schließlich stellen. Nachdem er dessen Identität festgestellt hatte, kehrte der Beamte an die Unfallstelle zurück. Die Beteiligten waren nicht mehr vor Ort.

Beteiligte werden gebeten, sich zu melden

Die Marktoberdorfer Polizei bittet nun sowohl den Fahrer des silbernen Autos als auch den Lkw-Fahrer sich unter der Nummer 08342 96040 zu melden. Auch um Aussagen möglicher Zeugen bittet die Polizei. Den 51-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

