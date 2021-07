Autofahrer missachtet Vorfahrt in Marktoberdorf und verursacht Unfall mit hohem Schaden

Ein Autofahrer übersieht beim Linksabbiegen einen weiteren Fahrer und verursacht Unfall. Einer der beiden Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

21.07.2021 | Stand: 14:01 Uhr

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Marktoberdorf ist ein Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 56-Jährige mit seinem Auto auf der Schwabenstraße in Marktoberdorf in Richtung Norden. Auf Höhe der Moosstraße wollte er nach links abbiegen.

Unfall in Marktoberdorf: Verursacher wird verletzt

Dabei übersah er den entgegenkommenden 41-jährigen Autofahrer, der Vorfahrt hatte. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Unfallverursacher leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

Lesen Sie auch: Tragödie am Aggenstein: Mann stirbt vor den Augen seiner Begleiter - Vierter Todesfall in den Bergen innerhalb weniger Tage