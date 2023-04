Autofahrer rast mit 114 Sachen durch Marktoberdorf

Deutlich zu schnell war ein Autofahrer am Donnerstag in Marktoberdorf. Bei erlaubten 50 Stundenkilometern fuhr er 114 km/h.

21.04.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle in Marktoberdorf am Donnerstag ging der Polizei ein Raser ins Netz. Ein Mann fuhr bei erlaubten 50 km/h mit 114 Stundenkilometern durch Marktoberdorf-Rieder. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von mindestens 1120 Euro, zusätzlich bekommt er zwei Punkte in Flensburg. Auch mit einem Fahrverbot von zwei Monaten muss er rechnen.

Insgesamt waren bei der Geschwindigkeitskontrolle 44 von 760 Fahrzeugen zu schnell unterwegs. Autofahrer müssen am heutigen Freitag im ganzen Allgäu besonders vorsichtig sein - der Blitzermarathon steht an.