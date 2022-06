Autofahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und kracht gegen Verteilerkasten

Ein Autofahrer hat auf einem Parkplatz in Marktoberdorf die Kontrolle über sein Auto verloren und ist gegen einen Verteilerkasten gekracht.

17.06.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Ein 45-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag in Marktoberdorf die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Johann-Georg-Fendt-Straße. Der Autofahrer krachte mit seinem Fahrzeug gegen einen Verteilerkasten der Telekom.

Verteilerkasten kippt bei Unfall in Marktoberdorf um

Der Verteilerkasten kippte um und das Fahrzeug des Mannes blieb in der Böschung zur Fußgängerunterführung hängen. In welchem Umfang hier Störungen von Telekommunikationsanlagen vorlagen, konnte ein hinzugerufener Techniker von Telekom nicht sagen. Bei dem Unfall wurde der 45-Jährige leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in Klinikum Kaufbeuren. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 22.000 Euro.