Autofahrer wendet auf der B 12 und verursacht schweren Unfall

Ein 87 Jahre Autofahrer fährt in Richtung Kaufbeuren, will aber zurück nach Kempten. Bei Marktoberdorf trifft er eine fatale Entscheidung. Die Folgen.

16.12.2022 | Stand: 14:22 Uhr

Er tat etwas, was streng verboten ist: Wenden auf der B 12. Aus diesem Grund hat ein 87 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße einen schweren Verkehrsunfall verursacht.

Bis zur Abfahrt am Parkplatz Geisenried ist noch alles gut

Nach Angaben der Polizei war der Senior mit seinem Wagen in Fahrtrichtung Kaufbeuren unterwegs, als er sich entschloss, die Richtung zu wechseln. Am Parkplatz Geisenried bei Marktoberdorf (Ostallgäu) fuhr er herunter. So weit, so gut. Doch bei der Ausfahrt auf die B 12 steuerte er sein Fahrzeug in Fahrtrichtung Kempten. Ein fatales Manöver. Er kollidierte mit dem Wagen eines 27-Jährigen, der in Richtung Kaufbeuren fuhr.

Bei dem Unfall wurden der Unfallverursacher und seine 81-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide brachte der Rettungsdienst ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei Marktoberdorf mit 55.000 Euro angibt. Mit im Einsatz waren die Feuerwehren Geisenried und Unterthingau mit insgesamt 17 Mann.

Deshalb hätte der Mann den Unfall auf der Bundesstraße 12 verhindern können

Das Fatale an dem verbotenen Manöver des Mannes: Nur wenige hundert Meter weiter befindet sich die reguläre Abfahrt von der B 12 nach Marktoberdorf. Dort hätte der Mann abfahren, nach links über die Brücke und dann wieder gefahrlos auf die Bundesstraße auffahren können.

