Beim Herausfahren aus einer Hofeinfahrt in Bernbeuren hatte die Autofahrerin die Fußgängerin übersehen. Mit welchen Verletzungen diese ins Krankenhaus musste.

28.10.2021 | Stand: 15:46 Uhr

Eine Autofahrerin hat am Mittwoch am Feuerhaldenweg in Bernbeuren eine Fußgängerin angefahren. Wie die Polizei Schongau berichtete, wollte die 43-Jährige rückwärts aus einer Hofeinfahrt fahren.

Die 86-Jährige wurde bei dem Unfall vom Fahrzeugheck erfasst

Ihr Auto erfasste dabei die 86-Jährige mit dem Fahrzeugheck. Die Seniorin stürzte und wurde leicht an der Hüfte verletzt. Sie musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Schongau gebracht werden.