Am Straßenrand der Bundesstraße 472 in Marktoberdorf hat eine Frau einen verletzten Mäusebussard aufgelesen und ihn anschließend zur Polizei gebracht.

27.08.2021 | Stand: 14:06 Uhr

Eine Frau hat am Donnerstag einen verletzten Mäusebussard bei der Marktoberdorfer Polizei abgegeben. Die Autofahrerin fand den verwundeten Greifvogel am Straßenrand der B 472.

Marktoberdorfer Polizisten bringen den Bussard zu einem Greifvogelbeauftragten

Weil sie nicht wusste, was sie mit dem Tier machen sollte, brachte sie ihn zur Polizei in Marktoberdorf. Die Beamten übergaben den Mäusebussard zum Aufpäppeln an einen Greifvogelbeauftragten.

