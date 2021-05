Autofahrerin verursacht beinahe einen Unfall bei Stötten - und fährt einfach weiter

Beinahe-Unfall bei Stötten: Ein Mann wich in die Bankette aus und verhindete den Zusammenstoß mit einer 53-jährigen Autofahrerin. Die Verursacherin flüchtete.

21.05.2021 | Stand: 15:25 Uhr

Eine 53-Jährige hat am Donnerstagnachmittag beinahe einen Unfall in Steinbach bei Stötten am Auerberg verursacht und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Auto auf der Bundesstraße 16 in Richtung Steinbach. Er wollte einen Lastwagen und zwei Autos überholen.

Ausweichmanöver in Steinbach: 35-Jähriger überfährt zwei Leitpfosten

Während des Überholvorgangs scherte die vor dem Mann fahrende 53-jährige Autofahrerin ebenfalls aus. Der 35-Jährige wich nach links in die Bankette aus und verhinderte so einen Zusammenstoß. Doch bei dem Ausweichmanöver überfuhr er zwei Leitpfosten.

Die 53-Jährige fuhr weiter, obwohl sie laut Polizei für den Unfall verantwortlich war. Die Polizei machte die Autofahrerin ausfindig. Sie bekommt nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Es entstand ein Schaden in Höhe von 4500 Euro.

