Autor Robert Domes liest "Waggon vierter Klasse" in Marktoberdorf

Am 2. März liest Robert Domes aus seinem neuen Roman "Waggon vierter Klasse" in Marktoberdorf. Die Veranstaltung ist der Auftakt zu einer neuen Lesereihe.

22.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Sommer 1948: Das 16-jährige Flüchtlingsmädchen Martha lebt mit ihrem Vater in einem ausrangierten Eisenbahnwaggon am Rande eines bayerischen Dorfes. Als Martha eine versteckte Kiste mit Habseligkeiten des früheren Waggonbesitzers findet, wird sie neugierig und beginnt nachzufragen. Ihre Nachforschungen konfrontieren sie mit den eigenen Erfahrungen von Krieg und Vertreibung. Und während sie in der Wunde des Dorfes bohrt, taucht plötzlich das Gerücht auf, ihr eigener Vater sei bei der SS gewesen.

Buch basiert auf wahren Begebenheiten in Obergünzburg

Am 2. März sind der Schriftsteller Robert Domes und die Journalistin Simone Schatz in der Filmburg Marktoberdorf zu Gast. Sie lesen aus „Waggon vierter Klasse“. Musikalisch eingebettet wird die Lesung, die um 19 Uhr beginnt, vom Trio „heimkommen“. Der neue Roman des Irseer Autors, basiert auf wahren Begebenheiten am Ortsrand von Obergünzburg. Dort lebte Alois Roth in einem ausrangierten Eisenbahnwaggon. Er wurde wegen eines „asozialen Lebenswandels“ von Nazis ins Konzentrationslager nach Auschwitz deportiert und 1944 in Mauthausen ermordet.

Wie schon für seinen ersten Roman „Nebel im August“, der mit großem Erfolg fürs Kino verfilmt wurde, hat Domes sich auf Spurensuche begeben, Interviews geführt und intensiv recherchiert. Er legt das Brennglas auf einen zentralen Teil der deutschen Geschichte: auf die „Niemandszeit“ zwischen Diktatur und Demokratie. Doch zugleich stellt die historische Geschichte höchst aktuelle Fragen: Wie gehen wir heute mit Fremden um? Wie kann das Ankommen von Flüchtlingen und deren Integration gelingen?

Auftakt zu neuer Lesereihe in Marktoberdorf

Der Abend bildet den Auftakt zu einer neuen Lesereihe der Buchhandlung Eselsohr und der Filmburg, unterstützt vom Verein Kulturwelt Marktoberdorf. Karten bei der Buchhandlung Eselsohr, Telefon 08342/40354, und in der Filmburg Marktoberdorf (jeweils zu den Kinoöffnungszeiten) sowie an der Abendkasse.

Lesen Sie auch: Gedenkorte für NS-Opfer: Wie steht es um die Erinnerungskultur im Ostallgäu?