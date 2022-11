Autos kollidieren: Zwei Menschen bei Unfall nahe Aitrang verletzt

Ein 29-jähriger Autofahrer war von Aitrang in Richtung Unterthingau unterwegs. Als der Mann mit seinem Auto eine Kurve schnitt, kam es zum Zusammenstoß.

05.11.2022 | Stand: 13:00 Uhr

Am Freitagabend sind bei einem Verkehrsunfall nahe Aitrang zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 29-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße OAL 3 von Aitrang in Richtung Unterthingau. Als er eine Linkskurve fuhr, schnitt er die Kurve so stark, dass es zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Auto eines 54-Jährigen kam. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuginsassen verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Lesen Sie auch:

Hund springt in Aitrang auf die Fahrbahn: Fahrradfahrerin verletzt sich schwer

Große Enttäuschung bei Bürgern: Ausbaupläne für Ortsdurchfahrt Wenglingen beerdigt