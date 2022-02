Der Haushalt von Marktoberdorf ist 75 Millionen Euro schwer. Diskutiert hat der Finanzausschuss darüber trotzdem nicht. Kein Problem, sagt Autor Andreas Filke.

08.02.2022 | Stand: 18:17 Uhr

Am Ende der Sitzung schauten sich die Stadträte ungläubig an: Schon Schluss? Zwei Stunden brauchte der Finanzausschuss vom Aufschlagen der ersten Seite des Etatentwurfs für die Stadt Marktoberdorf bis zur einstimmigen Empfehlung an den Stadtrat, das 75-Millionen-Euro-Werk anzunehmen. Ohne Diskussion, ohne ein „Ich hab’ da auch noch was zu sagen“. Das gab es wohl noch nie – und wenn, dann hat es vom aktuellen Gremium einschließlich Verwaltungsspitze keiner erlebt.