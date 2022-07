AZ mit neuem Gesicht: So kommt die erneuerte Zeitung bei Leserinnen und Lesern an

Beim Austausch über die neue AZ dreht sich in Marktoberdorf vieles um die Schrift und das ruhigere Layout. Aber auch die lokale Berichterstattung ist Thema.

Wie gefällt Ihnen das neue Design der Allgäuer Zeitung? Das wollten wir in dieser Woche von unseren Leserinnen und Lesern wissen. Dazu machten wir Halt auf dem Wochenmarkt Marktoberdorf. Dort gab es lobende Worte für das neue Gesicht der Zeitung, aber auch die eine oder andere Kritik.

Leserin aus Marktoberdorf: "Schrift dürfte größer sein"

Wie einige andere auch, hatte Sigrid Bornhof anfangs Probleme mit der neuen Schrift. Hintergrund: Beim Einspielen in die AZ-Datenbank war die neue Schrift fehlerhaft abgespeichert worden. Dadurch wirkten die gedruckten Buchstaben trotz eines vergrößerten Zwischenraums etwas kriselig. Obwohl umgehend nach Einführung des neuen Layouts vor vier Wochen nachgebessert wurde, sagt Bornhof: „Die Schrift könnte gefühlsmäßig immer noch etwas größer sein.“ Die Marktoberdorferin ließt die AZ seit 60 Jahren – und zwar immer schon um halb sechs Uhr morgens.

"Gut, dass die AZ das Gespräch mit den Lesern sucht"

Den ihrer Ansicht nach nicht mehr so übersichtlichen Serviceteil im Lokalen kritisierten einige Leser. So auch der Marktoberdorfer Peter Wonka. Er findet auch die Tabellen im überregionalen Sport zu klein geraten und damit schlecht lesbar. Zudem vermisst er im Lokalteil die Rubrik über die Verstorbenen. Inhaltlich bemängelt er die „militaristische Berichterstattung“ im Politikteil. Positiv findet Wonka, dass die Allgäuer Zeitung das Gespräch mit den Lesern sucht. „Es ist gut, dass Ihr Euch stellt.“

Neues Layout ist "wohltuend"

Helfried Wachsmann aus Sulzschneid empfindet das neue Layout der Allgäuer Zeitung als „klar und optisch wohltuend“. Obwohl es mittlerweile auch digitale Angebote gibt, liest Wachsam die Tageszeitung am liebsten in der gedruckten Form. Das Papier in den Händen zu halten, habe „etwas Sinnliches“ an sich.

Der TSV 1860 kommt zu schlecht weg

Kritisch äußerten sich mehrere Leser auch über die Seite mit den Kirchennachrichten, die jeweils in der Wochenend-Ausgabe erscheint. „Die Schrift ist zu schwach gedruckt und zu klein – gerade für Ältere ist das kaum lesbar“, sagt ein Paar aus dem Raum Marktoberdorf. Und noch etwas kritisiert das Paar; beide sind Fans des TSV 1860 München. „Im Sportteil wird viel zu viel über den FCA berichtet. Und wenn es mal um die Löwen geht, dann werden die nur schlecht gemacht“, finden sie. Leser Jens Schmidt vermisst in der neuen AZ etwas die Übersichtlichkeit. So kommen seiner Meinung nach unter anderem die Leserbriefe zu wenig zur Geltung. Insgesamt findet er die neue Optik ordentlich. „Und dass man nach ein paar Jahren auch mal etwas ändern muss, ist ja klar.“

"Ohne Lokalzeitung geht es nicht"

Einem älteren Marktoberdorfer sind die Bilder etwas zu groß geraten. „Da könnte man Platz sparen.“ Und eine Leserin aus Marktoberdorf meint, redaktionelle Artikel ähnelten manchmal zu sehr den Anzeigen. Dennoch ist sie eine überzeugte AZ-Leserin: „Ohne meine Lokalzeitung geht es nicht."