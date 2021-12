"Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030" wird ausgezeichnet

90 Betriebe, Kommunen und Institutionen im Allgäu wollen klimaneutral werden. Der Förderverein Kumas zeichnet das Bündnis aus.

Der Förderverein Kumas – Kompetenzzentrum für Umwelt – zeichnet jedes Jahr drei vorbildliche Projekte in Bayern aus, die in besonderem Maß Umweltkompetenz ausstrahlen. In diesem Jahr fiel die Wahl der Jury unter anderem auf das „Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030“. Geleitet wird es vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza).

„Mit dem ,Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030’ wird die Region zum Vorreiter beim Thema Klimaschutz“, heißt es in der Begründung der Jury. Mittlerweile haben sich 90 Unternehmen, Kommunen und Institutionen dem Bündnis angeschlossen. Sie alle haben sich verpflichtet, freiwillig bis spätestens 2030 klimaneutral zu werden.

Der Schwerpunkt liege dabei zunächst auf der Reduktion der CO2-Emissionen durch mehr Energieeffizienz und stärkeren Einsatz von erneuerbaren Energien vor Ort, heißt es in einer Mitteilung von Eza. Unvermeidbare Restemissionen würden durch die Förderung von Projekten zur Einsparung von Kohlendioxid in der Region, aber auch im Ausland kompensiert.

Experten erstellen individuelle CO2-Bilanz für Bündnispartner

Ausgangspunkt für jeden Bündnispartner ist eine CO2-Bilanz, die die Eza-Experten individuell erstellen. Berücksichtigt werden dabei nicht nur die Strom- und Wärmeemissionen. Es fließen auch andere Faktoren wie beispielsweise die CO2-Belastungen durch die Pendlermobilität und die Verpflegung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein. Da der effizientere Einsatz von Energie auf dem Weg zur Klimaneutralität eine zentrale Rolle spielt, erhält jeder Bündnispartner eine Energieberatung und Handlungsempfehlungen.

Weil sich nicht sämtliche Treibhausgas-Emissionen vermeiden lassen, unterstützen die Bündnispartner mit ihren Kompensationszahlungen entsprechend ihres CO2-Ausstoßes auch Klimaschutzprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern, die den „GoldStandard“ erfüllen. Ein wesentlicher Bestandteil der Bündnis-Strategie ist außerdem die Förderung regionaler Projekte. Hierfür wurde der Klimafonds Allgäu gegründet – mit Geldern aus den Kompensationszahlungen der Bündnispartner.

Juroren sind von dem Konzept überzeugt

Ein überzeugendes Konzept, so die Juroren. Die Auszeichnung sei Anerkennung und Ansporn zugleich, betont Sebastian Hartmann, der bei Eza für das Projekt verantwortlich ist. Geschäftsführer Martin Sambale hofft, dass mit dem Projekt viele wichtige Impulse für den Klimaschutz gesetzt werden können.

Seit seiner Gründung unterstützt das Kumas Umweltnetzwerk Projekte in ganz Bayern. Innovationen für den aktiven Umweltschutz werden so sichtbar und in der Markteinführung gefördert. Kompetenzträger aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung arbeiten im Förderverein zusammen, um für die Umweltwirtschaft günstige Rahmenbedingungen zu schaffen und eine nachhaltige Entwicklung in Bayern voranzutreiben.