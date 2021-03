Bündnis will Radwegenetz von Marktoberdorf verbessern

Mehr Menschen sollen aufs Rad steigen. Von wem das Bündnis "Nachhaltiges Marktoberdorf" Vorschläge braucht und welche besondere Rolle die Ortsteile spielen.

04.03.2021 | Stand: 14:30 Uhr

Das Ostallgäu ist eine im wahrsten Sinne ausgezeichnete Radregion. Das Bündnis „Nachhaltiges Marktoberdorf“ will seinen Beitrag dazu leisten, es zu verbessern. Deshalb will es weitere Informationen über beliebte Radstrecken der Bürger sammeln. Dies soll die Grundlage dafür sein, damit in den nächsten Jahren in und um Marktoberdorf ein Radwegenetz entstehen kann, das auch mit den Radlern vor Ort abgestimmt ist.

Ortsteile von Marktoberdorf wichtig

Nach Angaben der Initiatoren sind dabei die Ortsteile sowie die nähere Umgebung von Marktoberdorf besonders wichtig. Schließlich bleibe der Radler nicht an der Ortsgrenze stehen, heißt es dazu. Deshalb werden Interessierte aus allen Ortsteilen gesucht, die sich mit ihrem Wissen beteiligen. Auch die Stadträte, die in den jeweiligen Gebieten wohnen, sind dazu eingeladen.

Gespräche über Radwegenetz finden online statt

Zusammengetragen werden die Ergebnisse gleichsam über das Internet. Denn es finden dazu drei Online-Treffen statt. Der Termin für Marktoberdorf Nord, Biessenhofen, Ebenhofen, Immenhofen und Ruderatshofen ist am Dienstag, 9. März. Die Bürger aus Marktoberdorf Süd, Rieder, Sulzschneid, Bertoldshofen kommen am Dienstag, 16. März, online zusammen, die aus Thalhofen, Geisenried, Hattenhofen, Unterthingau, Leuterschach, Ronried, Wald am Donnerstag 18. März. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Auf dem Programm stehen die Vorstellung des bisherigen Radwegenetzes, die Sammlung der genutzten Radrouten und Verkehrsbereiche in einer interaktiven Karte. Ein allgemeiner Austausch, Anregungen und Fragen sind ebenfalls geplant.

Die Anmeldung und den Zugangslink für das jeweilige Treffen gibt es auf der Homepage des Bündnisses. Ab 19.30 Uhr besteht die Möglichkeit, sich einzuwählen, damit pünktlich gestartet werden kann.