Marktoberdorfer Bürgermeister: Wegen Corona liegen "bei vielen Menschen die Nerven blank"

Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell ruft zu gegenseitigem Respekt auf. Nur gemeinsam seien die großen Herausforderungen lösbar.

03.01.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Der Marktoberdorfer Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell hat in seinem Neujahrsbrief zu gegenseitigem Respekt aufgerufen. Global aber auch lokal stünden die Menschen vor großen Herausforderungen. Doch „ob in Beruf, Ehrenamt oder Politik - mit vereinten Kräften und jeder an seinem Platz: Wir werden auch diese Krise bewältigen“, schrieb Hell.

Mittlerweile wirksame Mittel gegen Corona

In seinem Schreiben nimmt Hell auch Bezug auf die Corona-Pandemie. Nach Einschätzung des Bürgermeisters liegen nach zwei Jahren Pandemie „bei vielen Menschen die Nerven blank“. Doch sei die Situation mittlerweile eine bessere als noch vor einem Jahr, denn es gebe nun wirksame Mittel: hochfilternde Masken, Schnelltests und vor allem die Schutzimpfung. „Ich bin froh und dankbar, dass ich mich damit konsequent schützen kann“, schreibt Hell.

Marktoberdorfs Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell ruft in seinem Neujahrsbrief zu gegenseitigem Respekt auf. Bild: Ralf Lienert

In Marktoberdorf beginnt größtes Bauprojekt der Nachkriegszeit

Hell blickt auch auf das gerade zu Ende gegangene Jahr zurück, in dem sich vor allem im Bereich Kindergärten und Schulen einiges getan hat. So zogen erst kürzlich die Kinder in den neuen Kindergarten in der Saliterstraße ein. Und mit dem Abriss der alten Gebäude der Martinsschule hat für die Stadt mit dem Neubau „das größte Bauprojekt der Nachkriegszeit“ begonnen. Die Stadt wächst seit Jahren und das erfordere den Ausbau der Infrastruktur. Und so stehen Investitionen in Erhalt und Ausbau der Wasserversorgung und des Kanalnetzes bevor.

