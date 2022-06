Sechs Personen sind nach einem Unfall auf der B12 bei Biessenhofen verletzt

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 12 bei Biessenhofen werden sechs Personen zum Teil lebensgefährlich verletzt. Die Straße bleibt noch zu.

20.06.2022 | Stand: 19:31 Uhr

Bei einem Unfall auf der B12 bei Biessenhofen (Ostallgäu) sind am Montag am späten Nachmittag sechs Personen verletzt worden. Eine Person schwebt nach Angaben der Polizei Marktoberdorf in Lebensgefahr. Ein Gutachter ist eingeschaltet worden. Deshalb ist die Bundesstraße noch längere Zeit gesperrt.

Transportfahrer gerät auf der B12 auf die Gegenfahrbahn

Aus bislang unbekannter Ursache ist der Fahrer eines Transporters nach ersten Ermittlungen der Polizei Marktoberdorf in Fahrtrichtung Marktoberdorf auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei touchierte er einen Opel, der mit drei jungen Frauen besetzt war. Die Fahrerin eines Audi konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal in den Kastenwagen. Die Wucht war derart heftig, dass der SUV von der Straße geschleudert wurde und auf einer angrenzenden Wiese landete.

Der Fahrer eines weiteren entgegenkommenden Autos versuchte zu bremsen, schaffte das aber nicht mehr. Er wich dann mit seinem Fiat über die Gegenseite aus. Dort stoppte ein Graben das Fahrzeug. Es wäre sonst auf einem Parallelweg für Fahrzeuge und Fußgänger gelandet.

Verletzte werden nach Unfall in umliegende Krankenhäuser gefahren und geflogen

Der Fahrer des Transporters wurde schwer, sein Beifahrer lebensgefährlich verletzt. Auch die Frau im Audi wurde schwerer verletzt. Leichtere Blessuren zogen sich die jungen Frauen aus dem Opel zu. Der Fiat-Fahrer erlitt einen Schock. Alle wurden an der Unfallstelle behandelt und dann in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Einsatzort waren mehrere Krankenwagen, Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph 17, Polizei und die Feuerwehr Altdorf.

Der Verkehr wird derzeit noch großräumig umgeleitet. Die Anschlüsse zur B12 bei Kaufbeuren Richtung Marktoberdorf und bei Altdorf Richtung Kaufbeuren sind zu.

Lesen Sie auch

Sekundenschlaf am Steuer Auf der B12 bei Marktoberdorf: Autofahrer schläft am Steuer ein und gerät in Gegenverkehr

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Marktoberdorf informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Marktoberdorf".