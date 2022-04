Polizei stoppt Autofahrer mit über zwei Promille auf der B12 bei Kraftisried

Auf der B12 bei Kraftisried im Ostallgäu ist ein betrunkener Autofahrer in Schlangenlinien Richtung Kaufbeuren gefahren. Eine Polizeistreife stoppte den Mann.

26.04.2022 | Stand: 14:03 Uhr

Die Polizei hat am Montagmorgen einen Autofahrer auf der B12 gestoppt, der in Schlangenlinien von Kempten in Richtung Kaufbeuren gefahren ist. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wurde die Polizei über Notruf über den Mann informiert.

B12 bei Kraftisried: Autofahrer mit über zwei Promille unterwegs

Auf Höhe Kraftisried im Ostallgäu stoppte eine Streife den 56-Jährigen. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Dem Mann wurde daraufhin Blut entnommen.

