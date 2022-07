Quer über die Fahrbahn geschleudert: 61-Jährige bei Unfall auf B12 verletzt

Auf der B16 zwischen Kaufbeuren und Marktoberdorf sind zwei Autos miteinander kollidiert. Dabei wurde eine 61-Jährige leicht verletzt.

22.07.2022 | Stand: 13:17 Uhr

Auf der B12 zwischen Marktoberdorf und Kaufbeuren ist am Donnerstag eine 61-jährige Autofahrerin bei einem Unfall leicht verletzt worden. Laut Angaben der Polizei hatte ein ebenfalls 61-jähriger Autofahrer am Mittag in der Nothaltebucht Höhe Mooshütte angehalten. Als er wieder auf die B12 auffahren wollte, übersah er die 61-Jährige, die von hinten mit ihrem Wagen angefahren kam.

Unfall B12: 61-Jährige wird leicht verletzt

Die beiden Autos kollidierten miteinander. Der Wagen der 61-Jährigen wurde quer über die Gegenfahrbahn in den gegenüberliegenden Graben geschleudert. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und von Rettungskräften ins Notfallzentrum nach Kaufbeuren gebracht. An beiden Autos entstand laut Polizei ein Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Marktoberdorf informiert sein?

Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Marktoberdorf".