B12-Sperrung: Wie sich der Verkehr durch die Stadt Marktoberdorf quält

Sobald die B12 abends gesperrt ist, ist in Marktoberdorf die Geduld der Kraftfahrer gefragt. Wie sich der Verkehr durch die Stadt quält und wie es weitergeht.

02.08.2021 | Stand: 11:52 Uhr

Die aktuellen Bauarbeiten auf der Bundesstraße B12 zwischen Geisenried und Altdorf sorgen abends zurzeit immer wieder für verstopfte Straßen im Marktoberdorfer Stadtgebiet, etwa auf der Brückenstraße von Marktoberdorf nach Thalhofen. Denn von dort aus kann (Richtung Kempten) die B12-Anschlussstelle Geisenried angesteuert werden, um wieder auf die Bundesstraße zu kommen.

Ab Mittwoch wird nicht mehr nachts, sondern tagsüber auf der B12 gebaut

Die nächtlichen und frühmorgendlichen Arbeiten auf der B12 sollen zwar am Mittwoch beendet sein, wie mehrfach berichtet. Dafür ist laut Staatlichem Bauamt Kempten geplant, dass von Mittwoch, 4., bis Samstag, 7. August, tagsüber auf der Bundesstraße (konkret an der Anschlussstelle Altdorf) gearbeitet wird. Es wird wieder umgeleitet. Die Geduld der Kraftfahrer bleibt also gefragt.