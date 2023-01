Fahrerin schrammt auf der B12 an einem anderen Auto entlang - 25.000 Euro Schaden

Fahrerin schrammt beim Überholen an einem entgegenkommenden Fahrzeug entlang. Es entsteht ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Das war der Grund für den Unfall.

26.01.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Eine 49-jährige Autofahrerin ist am Mittwochmorgen auf der B12 mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, war die Fahrerin Richtung Kaufbeuren unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Altdorf dachte die 49-Jährige, dass sie bereits im zweispurigen Bereich sei, scherte aus und geriet so auf die Gegenfahrbahn. Beim Überholen kam ihr ein 81-Jähriger Autofahrer entgegen. Die Fahrerin schaffte es der Polizei zufolge gerade noch wieder einzuscheren, sie streifte dabei jedoch das entgegenkommende Fahrzeug. Est entstand ein Schaden in der Höhe von rund 25.000 Euro.

