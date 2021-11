B16 bei Stötten: Autofahrerin landet nach Ausweichmanöver in Bach

56-jährige Frau wollte bei Stötten mit ihrem Auto ein anderes Fahrzeug überholen. Dann bemerkte sie den Gegenverkehr. Beim Ausweichmanöver verletzte sie sich.

27.11.2021 | Stand: 14:00 Uhr

Bei einem Ausweichmanöver auf der B16 bei Stötten ist eine Frau am Donnerstagnachmittag mit ihrem Auto in einem Bach gelandet. Laut Polizei fuhr die 56-Jährige von Steinbach aus in Richtung Marktoberdorf. Beim Überholen erkannte sie den Gegenverkehr zu spät. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, fuhr sie mit ihrem Wagen nach links und landete im Bach. Das Auto kam auf der Seite liegend zum Stehen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Wagen entstand Totalschaden. Da Benzin in den Bach lief, wurde das Wasserwirtschaftsamt verständigt.

