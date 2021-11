B472 bei Bertoldshofen für sechs Wochen gesperrt

Der Bau der Ortsumfahrung Bertoldshofen schreitet voran. Eine Sperrung der B472 ist daher unumgänglich. Autofahrer brauchen Geduld: Der Verkehr wird großräumig umgeleitet.

07.11.2021 | Stand: 04:00 Uhr

Im Zuge des Baus der Ortsumfahrung Bertoldshofen wird ein Teil der B 472 sechs Wochen gesperrt. Die Sperrung geht von Montag, 8. November, bis voraussichtlich Freitag, 17. Dezember. Betroffen ist laut Straßenbauamt der Streckenabschnitt zwischen Bertoldshofen Ost und Selbensberg.

Bauarbeiten östlich von Bertoldshofen

Hintergrund sind die Arbeiten östlich des Tunnels in Bertoldshofen. Dort schreitet der Neubau der Ortsumfahrung voran. Seit Juni 2021 wird zwischen dem östlichen Ortsende von Bertoldshofen und dem Anschluss nach Burk und Selbensberg am Ausbau der B472 gearbeitet. Bisher konnte der Verkehr an der Baustelle vorbei geführt werden. Die Arbeiten zur Anbindung des neuen Streckenabschnittes greifen jedoch in die Verkehrsführung ein, sodass eine Sperrung unumgänglich sei.

Umleitung in Richtung Marktoberdorf

Umgeleitet wird großräumig in Fahrtrichtung von Schongau nach Marktoberdorf ab der Einmündung Rettenbach am Auerberg über die Kreisstraßen OAL8 und WM2 nach Lechbruck, von dort über die St2059 bei Roßhaupten zur B16 (siehe Grafik). Aus Fahrtrichtung Marktoberdorf nach Schongau über die B16 Roßhaupten zur ST2059 bis Lechbruck und dann auf die B17 Richtung Schongau. Lokal bleibt die B472 von Westen bis zum Baufeld bei Bertoldshofen und von Osten bis Ob/Gehren befahrbar. Selbensberg ist von Osten über die parallelen Wirtschaftswege erreichbar. Burk bleibt über die B16 ab Stötten am Auerberg anfahrbar.

Auch Bushaltestellen entstehen

Im Zuge der Sperrung werden die Erdarbeiten mit Frostschutzschicht- und Pflasterarbeiten durchgeführt. Bei den Anbindungen der Gemeindeverbindungsstraßen nach Burk und Selbensberg entstehen beidseitig Bushaltestellen mit einer Querungshilfe. Ebenso erfolgen Asphaltarbeiten mit Anbindung an den ausgebauten dreispurigen Abschnitt Richtung Osten und an das Tunnelvorfeld im Westen.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch