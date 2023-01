Demo reißt Baby aus dem Schlaf - Mutter ruft die Polizei

Mit Trommeln und Trillerpfeifen marschierten Demonstranten an einem Haus in Marktoberdorf vorbei. Das hat nun gesetzliche Konsequenzen für die Lärmenden.

03.01.2023 | Stand: 15:06 Uhr

Mit Trommeln und Trillerpfeifen am Haus vorbei und dabei so viel Lärm gemacht, dass das Baby aufwacht: Das war am Montagabend einer Frau zu viel. Sie rief die Polizei, als Teilnehmer einer angemeldeten Veranstaltung lautstark durch die Angerstraße zogen.

Verstoß gegen das Bayerische Versammlungsgesetz

Eine Prüfung des Veranstaltungsbescheides ergab, dass lärmerzeugende oder verstärkende Kundgebungsmittel in diesem Bereich nicht genutzt werden dürfen. Die Veranstalter müssen nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Bayerische Versammlungsgesetz rechnen.

Lesen Sie auch: Demonstranten in Marktoberdorf fordern: „Rettet unseren Ette“