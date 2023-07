Bachforellen, Äschen und Koppen - Tausende Fische sterben in Wald

Bachforellen, Äschen und Koppen - Tausende der Fische sind jetzt tot. Ein Bach in der Gemeinde Wald im Ostallgäu war wohl verunreinigt.

19.07.2023 | Stand: 16:02 Uhr

Am Dienstag wurde in Wald im Ostallgäu in der Nähe des Sportplatzes im „Brantelsbach“ ein großes Fischsterben festgestellt.

Auf einer Strecke von mehr als zwei Kilometern sind flussabwärts sämtliche Fische tot aufgefunden worden. Der Bach ist mit Bachforellen, Äschen und Koppen besetzt. Es handelt sich offenbar um über tausend tote Tiere. Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes Kempten waren vor Ort, stellen die toten Fische sicher und entnahmen mehrere Gewässerproben.

Walder Fischereiverein holt tote Fische aus dem Bach

Laut Wasserwirtschaftsamt hatte eine Spaziergängerin die Tiere entdeckt, dem örtlichen Fischereiverein Bescheid gegeben und dieser dann Polizei und Amt informiert. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist laut Wasserwirtschaftsamt bislang noch völlig unklar. Bekannt ist nur, dass der Bach erst ab einer bestimmten Stelle verunreinigt wurde. Die Ursachenforschungen dauern aber noch an und sind wohl erst in einem Monat klar.

Die vielen toten Fische wurden von Freiwilligen des Walder Fischereivereins aus dem Bach geborgen. Momentan gehen die Behörden von einem Schaden in Höhe von 10.000 Euro aus.

Was könnte die Ursache für Fischesterben in Wald sein?

Laut einem Sprecher des Wasserwirtschaftsamtes, passieren Unglücke dieser Art in der Region in aller Regel aus zwei Gründen: Entweder gab es einen Gülle-Unfall oder giftige Substanzen aus Industrieunternehmen treten aus. In diesem Fall könne man bislang aber nur mutmaßen, betonte er. Zur Gefahr werden für Fische Substanzen, die den Tieren Sauerstoff entziehen.