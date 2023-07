Badespaß und Bachmuschel: Wie sich der Konflikt am Ettwieser Weiher lösen lässt

Der Ettwieser Weiher in Marktoberdorf ist beliebt bei Badegästen. Doch auch die geschützten Bachmuscheln brauchen Wasser. Wie lässt sich der Spagat lösen?

07.07.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Das Wochenende verspricht bestes Sommerwetter. Spätestens jetzt ist also Zeit, die Sonne zu genießen und sich etwas zu erfrischen. Am und im Ettwieser Weiher zu Beispiel. In den vergangenen Tagen hat es immer mal wieder geregnet. Das reichte meist, damit sich der Ette wieder füllt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.