"Back in Black": Das steckt hinter der neuen Ausstellung des Marktoberdorfer Aktionskünstlers

14.09.2023 | Stand: 04:00 Uhr

"Back in Black" heißt die neue Ausstellung des Marktoberdorfer Aktionskünstlers Bertram Maria Keller. Er feierte feierliche Eröffnung im KonterKaffee Marktoberdorf, wo seine Werke noch bis Samstag, 23. September, zu sehen sind. Doch nicht nur dort kann die Kellersche Kunst bewundert werden. Auch die Stadtbücherei Marktoberdorf ist nun Besitzer eines Werkes. Keller schenkte der Einrichtung nämlich ein Bild. Und das hat eine besondere Bedeutung.

Es ist bereits das zweite Mal, dass Bertram Maria Keller im KonterKaffee Marktoberdorf ausstellt. Bereits 2016 zog der Künstler mit seiner Ausstellung "Wonderland" vom Emmi-Fendt-Haus ins KonterKaffe. "Schon damals fand ich die Mischung von cooler Bar und chilliger Galerie äußerst harmonisch, da kommt man gerne zurück", sagt Keller bei seiner Ausstellungseröffnung. "Doch warum Schwarz?", mag sich der eine oder andere Besucher beim Blick auf den Titel fragen. Schließlich sind die Bilder alles andere als farblos, sondern knallbunt "Der Beginn all dieser Bilder fing immer mit einer schwarzen Leinwand an. Was sich dann daraus entwickelt hat wusste ich vorher noch nicht", erklärt Keller. Er experimentierte mit sogenannten "Tag-Markern". Sie ähneln fetten Eddings, sind jedoch mit flüssiger Sprühfarbe befüllt. Graffiti-Sprüher benützen sie, um ihr "Tag" zu setzen - also ihre Signatur unter ihr Kunstwerk zu schreiben.

Keller verwendete bei seiner Kunst einen besonderen Effekt. Drückt man die Marker nämlich zu fest auf, verlaufen sie sehr schnell. Die meisten Graffitikünstler wollen das verhindern. "Genau das hat mir aber besonders gut gefallen und so wurden aus schwarzen Leinwänden sehr schnell sehr bunte Leinwände", erzählt Keller. "Da ich Kontraste immer sehr spannend finde, stellte ich den knallig bunten Bildern das genaue Gegenteil gegenüber." Keller meint damit Bilder, die er mit ausschließlich schwarzer Farbe auf Zeitungs- und Buchseiten gemalt hat. Die Seiten, die Keller als Hintergrund auf die Leinwand geklebt hat, sind teils abstrakt und teils gezielt zusammengesetzt. "Daraus entstehen nicht nur Bilder, sondern auch neue Geschichten."

Eine Leinwand hat Keller nicht nur mit Buchseiten, sondern mit ganzen Büchern versehen. "Das soll keinesfalls ein Frevel an Büchern sein. Es ist vielmehr eine Hommage an das geschriebene Wort, an die spannende Geschichte und das wunderbare Buch an sich, das so nun als Bild erhalten bleibt."

Ein Bild schenkte Keller der Stadtbücherei Marktoberdorf. Bei der Übergabe waren Zweiter Bürgermeister Wolfgang Hannig (links) und Carmen Wittmann, die Leiterin der Stadtbücherei, dabei. Bild: Heinz Budjarek

Keller spannt damit bereits den Bogen zu einer weiteren besonderen Aktion. Ein Bild aus seiner neuen Ausstellung hat er nämlich der Stadtbücherei Marktoberdorf geschenkt. "Das Bild ist nicht nur passend für die Stadtbücherei, da es ja auf Büchern gemalt ist, sondern für mich ist es auch noch ein Jubiläum, da ich seit diesem Jahr nun 50 Jahre Mitglied in der Stadtbücherei Marktoberdorf bin", sagt Keller. Nach all den Jahren sei es für ihn an der Zeit, der Stadtbücherei etwas zurückzugeben. "Für mich als Kind war es immer etwas ganz besonderes, in die Stadtbücherei zu gehen, in aller Stille über den knarzigen Holzboden zu laufen und mir ganz neue und aufregende Welten mit nach Hause zu nehmen." Damals war die Stadtbücherei noch nicht im Rathaus untergebracht, sondern auf der Straßenseite gegenüber, im Altbau des Kunsthauses. "Und so ergibt sich auch gerade durch diese Örtlichkeit der schlüssige Bogen von der Stadtbücherei zum Kunsthaus und damit auch vom Buch zum Bild", sagt Keller.

Am Freitag, 15. September, gibt es ab 19 Uhr mit der „Klangtherapie“ein weiteres Highlight im Rahmen der Ausstellung. Es ist für coolen Electrolounge-Sound sorgt, bei dem die Bilder der Ausstellung als projizierter Video-Loop zu sehen sind.