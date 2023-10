Einblick in den Bäcker-Alltag: Wie wird eigentlich Brot gemacht?

Die Bäckerinnung Ostallgäu zeigt gemeinsam mit der Bäckerei Lipp den Film „Brot“. Damit möchten sie Schülern das Handwerk nahebringen.

11.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Der Fachkräftemangel hat auch die Ostallgäuer Bäckereien erreicht. Wie so viele Handwerksbetriebe kämpft die Innung um Nachwuchs. „Wir sind 27 Innungsmitglieder im Ostallgäu“, sagt Clara Lipp von der gleichnamigen Bäckerei. Sie ist stellvertretende Innungsmeisterin. In diesem Jahr haben nur zwei Bäcker und zwei Bäckereifachverkäufer im Ostallgäu ihren Abschluss gemacht. Die Bäckerei Lipp hat beispielsweise in diesem Jahr zum ersten Mal keine Azubis mehr, weder im ersten, noch im zweiten Lehrjahr, erzählt Clara Lipp.

Dokumentarfilm "Brot" von Harald Friedl wird gezeigt

Deswegen greift die Innung zu einer ungewöhnlichen Methode. In der Filmburg Marktoberdorf zeigt die Bäckerei Lipp stellvertretend für die Bäckerinnung Ostallgäu den Dokumentarfilm „Brot“ von Harald Friedl. Eingeladen zu der Filmvorführung sind über 150 Jugendliche, der Saal ist voll. Sie kommen aus der Don-Bosco-Schule, der Mittelschule und der Berufsschule.

„Wir wollen ihnen mit dem Film das Bäckerhandwerk näherbringen“, sagt Lipp. Wie wird Brot hergestellt? Was ist der Unterschied zwischen dem Brot vom Bäcker und Industriebrot? Und wieso wird an einem besonderen Brot für Astronauten geforscht?

Mit der Aktion sollen die Jugendlichen einen Blick in die Arbeit eines Bäckers erhalten

All diese Fragen beantwortet der Film, in dem die prestigeträchtige Bäckerei Öfferl aus Wien ebenfalls eine Rolle spielt. In dieser hat Clara Lipp nach ihrer Ausbildung gearbeitet. „Wenn wir mit dieser Aktion ein oder zwei Jugendliche für das Bäckerhandwerk begeistern können, dann hat es sich schon gelohnt“, sagt Lipp.

Nach knapp eineinhalb Stunden Film sind die Schülerinnen und Schüler merklich unruhig, äußern sich nach der Vorführung jedoch begeistert. „Ich fand es spannend zu sehen, wie Brot hergestellt wurde“, sagt ein Schüler. Im Anschluss gibt es ein kurzes Gespräch zwischen Monika Schubert und Clara Lipp, in der die stellvertretende Innungsmeisterin von ihrem Beruf erzählt und was ihr daran gefällt. Als sie fragt „Wer von euch hat eigentlich schon einmal Brot gebacken zu Hause?“, schnellen viele Finger in die Höhe.

Zum Abschluss gibt es für die Schülerinnen und Schüler Laugenhörnle zur Verkostung

Als kleines „Schmankerl“ zum Abschluss hat die Bäckerei Lipp frisch gebackene Laugenhörnle mitgebracht, die die Schüler zur „Brotverkostung“ mitnehmen dürfen.

Ob diese zum ersten Mal organisierte Veranstaltung dem Bäckerhandwerk Nachwuchs beschert, kann Clara Lipp noch nicht absehen. „Ob wir jemanden mit der Aktion begeistert haben, wissen wir nicht, aber wir konnten ihnen zumindest einen Einblick in das Handwerk geben.“

Am Donnerstag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr ist der Film „Brot“ noch einmal für die Öffentlichkeit in der Filmburg zu sehen. Im Anschluss daran gibt es für Besucher Möglichkeiten zum Austausch mit den Bäckern und eine Brotverkostung.