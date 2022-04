Bagger rückt der Neuen Post zu Leibe: Ehemaliges Hotel in Biessenhofen wird abgerissen

Der Abrissarbeiten in Biessenhofen sind in vollem Gange. Sie sollen bald beendet sein, denn sie bringen Einschränkungen für den Verkehr auf der B16 mit sich.

20.04.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Bauzäune am ehemaligen Hotel Neue Post in Biessenhofen haben die Abrissarbeiten schon länger angekündigt. Nun sind sie in vollem Gange. Am Mittwoch rückte ein Bagger dem Gebäude an der B16 zu Leibe. Der Abbruch soll innerhalb weniger Tage beendet sein. Denn, die Einschränkungen für die vielbefahrerne Füssener Straße sollen so gering wie nur möglich gehalten werden.

Abriss in Biessenhofen: So lange dauern die Arbeiten noch an

Der Abriss des Gebäudes direkt an der Bundesstraße 16 soll innerhalb von vier Tagen erfolgen und dauert voraussichtlich bis Samstag, 23. April. Während der Arbeiten bleibt der Verkehr auf der Füssener Straße in beide Richtungen aufrecht erhalten - die beiden Fahrspuren wurden verengt.

Promikoch hat in Biessenhofen Restaurant betrieben

Mit dem Abriss endet eine wechselvolle Geschichte des Hauses, das in den vergangenen Jahren leer stand. Promikoch Harald Schultes hatte dort ein Restaurant betrieben, das 14 Jahre lang mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet war. In Biessenhofen und in seiner Kochschule in München, wo auch schon Thomas Gottschalk am Herd stand, empfing er eine große Schar bekannter Gäste.

Auf dem Areal entstehen drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 35 Wohneinheiten.

