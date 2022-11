Bahnhalt in Aitrang? Landrätin legt beim Bayerns Verkehrsminister ein gutes Wort ein

Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker war beim bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter zu Besuch. Thema war auch der Bahnhalt für Aitrang.

29.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Themen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Bahn- und Verkehrsinfrastruktur sind für die Entwicklung des Landkreises Ostallgäu von besonderer Bedeutung. Landrätin Maria Rita Zinnecker ( CSU) hat daher bei ihrem Besuch beim Bayerischen Bau- und Verkehrsminister Christian Bernreiter (ebenfalls CSU) für die Ostallgäuer und Allgäuer Verkehrsinteressen geworben, um besonders den öffentlichen Verkehr zu stärken.

Wie steht es um den Schienenausbau zwischen Allgäu und München?

Im Bereich der Schieneninfrastruktur bestätigte Bernreiter, dass der vom Ostallgäu in der Vergangenheit so vehement geforderte viergleisige Ausbau zwischen Pasing und Eichenau auch weiter fix geplant sei. Dieser Ausbau ist für den Regionalverkehr zwischen Allgäu und München von großer Bedeutung. Der Freistaat ist wegen der Projektfinanzierung aber noch mit dem Bundesverkehrsministerium in der Diskussion.

Zinnecker wirbt für alternative Antriebstechniken

Darüber hinaus warb Zinnecker wiederholt für die Einrichtung eines Bahnhalts in Aitrang. Hier steht derzeit das Ergebnis einer erneuten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung aus. Auch die Elektrifizierung der Ostallgäuer und Allgäuer Strecken, für die allerdings der Bund zuständig ist, wurde erörtert. Wichtig sei laut Zinnecker, dass bis zu einer möglichen Elektrifizierung alternative Antriebstechniken vermehrt zum Einsatz kommen sollten. Der Einsatz eines Wasserstoffzuges in einem 30-monatigen Testbetrieb auf der Verbindung nach Füssen sei hierzu „ein erster positiver Schritt“, sagte Zinnecker.

Im Bereich des Busverkehrs wurde zwischen Landrätin und Staatsminister die äußerst schwierige aktuelle Situation erörtert. Der ÖPNV leidet unter den durch Corona gesunkenen Fahrgastzahlen und dem Mangel an Busfahrern. Zudem sind die finanziellen Auswirkungen des bundesweiten 49-Euro-Tickets auf die Region derzeit noch nicht absehbar.

Beim Thema Ausbau von Radwegenetzes und Kreisstraßen bedankte sich die Landrätin bei Bernreiter für die Zusammenarbeit und die Fördermittel.

Lesen Sie hier die Hintergründe zum Bahnhalt in Aitrang: Das ist der aktuelle Stand in der Gemeinde