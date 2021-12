Schlägerei mit über zehn Beteiligten am Bahnhof Biessenhofen - vier Verletzte

Am Montag hat es am Bahnhof Biessenhofen eine Schlägerei unter mehreren Jugendlichen gegeben. Vier junge Männer wurden verletzt. Die Polizei ermittelt.

28.12.2021 | Stand: 13:24 Uhr

Die Polizei ermittelt nach einer Schlägerei am Montag am Bahnhof in Biessenhofen unter mehreren Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wie die Polizei berichtet, sollen zehn bis 15 Menschen an der Schlägerei beteiligt gewesen sein.

Schlägerei am Bahnhof Biessenhofen: Polizei ermittelt

Vier junge Männer im Alter zwischen 20 und 27 Jahren wurden dabei leicht verletzt. Einer der Männer soll einem anderem eine Flasche gegen den Kopf geschlagen haben. Der Grund und der genaue Ablauf der Schlägerei am Bahnhof Biessenhofen sind der Polizei noch nicht bekannt. Zeugen wegen gebeten, sich mit der Polizei Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08362/96040 in Verbindung zu setzen.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Marktoberdorf informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Marktoberdorf".

Lesen Sie auch: Männer prügeln sich an Tankstelle offenbar wegen Motorenlärms