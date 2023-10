Unbekannte stehlen Faltschild am gesperrten Bahnübergang Ruderatshofen

Am gesperrten Bahnübergang in Ruderatshofen haben Unbekannte ein Schild gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

30.10.2023 | Stand: 14:08 Uhr

Am Bahnübergang in Ruderatshofen (Kreis Ostallgäu) haben Unbekannte am Wochenende ein Schild gestohlen. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl am Sonntagabend, so die Polizei.

Das Schild mit der Aufschrift "Halt!" war vor dem gesperrten Bahnübergang aufgestellt. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 19 und 23 Uhr. Die Polizei Marktoberdorf nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08342/9604-0 entgegen.

Unfall am Bahnübergang Ruderatshofen

Am Bahnübergang Ruderatshofen passierte am Donnerstag ein schwerer Unfall. An der Stelle stießen ein Streifenwagen der Polizei Schwaben Süd/West und ein Zug zusammen. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Lesen Sie dazu auch: Was geschah am Bahnübergang in Ruderatshofen?

