Bald in Unterthingau: Fitness und Kühe unter einem Dach

16.10.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Im neuen Zucht- und Vermarktungszentrum Pro Rind in Unterthingau ist der Einbau eines Fitnessstudios geplant. Die dafür nötige Änderung des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet West wurde vom Marktrat einstimmig beschlossen.

Paul Schöne vom Planungsbüro Abtplan erklärte, dass für das Studio nur die Art der baulichen Nutzung in der Satzung geändert werden musste. Künftig sind im Planbereich auch Anlagen für sportliche und gesundheitliche Zwecke zulässig. „Die Planzeichnungen aus dem ursprünglichen Bebauungsplan behalten ihre Gültigkeit. Wir ändern nichts an den Baugrenzen und Baukörpern“, erklärte Schöne. Er stellte den Räten die dazu eingegangenen Stellungnahmen vor. Daraus ergaben sich aber keine Änderungen an der Planung. Ohne weitere Diskussion fasste der Rat einstimmig den Satzungsbeschluss zur 3. Erweiterung des Bebauungsplans, 1. Änderung. Danach ging es noch um den Bauantrag selbst für den Einbau des Fitnessstudios. Unterthingaus Bürgermeister Bernhard Dolp berichtete, dass das Studio dort in den Bürotrakt integriert werden soll. Der Rat stimmte dem vorgelegten Antrag auf Nutzungsänderung einhellig zu.

Dsa Kanalnetz in Unterthingau muss saniert werden

Erneut befasste sich der Gemeinderat mit einer geplanten Großwerbetafel im Bereich eines Lebensmittelmarktes. Das Landratsamt wies den Antragsteller darauf hin, dass der nötige Grenzabstand nicht eingehalten wird. Der Rat erteilte nun der geänderten Planung bei zwei Gegenstimmen seine Zustimmung.

Im Kanalnetz sind weitere Sanierungen und Inspektionen nötig. Ingenieur Ralph Mimler vom Büro Riwa stellte die Maßnahmen vor. die bereits mit Verwaltung und Bauhof vorbesprochen seien. „Das Kanalnetz ist das größte Anlagevermögen einer Gemeinde. Das Gesamtsystem muss angemessen instand gehalten werden. Unterthingau ist da auf dem besten Weg“, sagte Mimler.

In Reinhardsried, Büchel, Oberthingau und Ried ist die Sanierung der Hausanschlussleitungen im Schmutzwassernetz in geschlossener Bauweise bis 2023 vorgesehen. Die Kostenberechnung dafür liegt bei 31.000 Euro. Im Ortsteil Unterthingau sollen zudem 2023 und 2024 insgesamt zwölf Kilometer Schmutz- und Mischwasserkanäle gereinigt und mit einer Kamera befahren werden.

Fremdwasser belastet den Kanal in Unterthingau

Ab 2025 ist die Reinigung und Untersuchung der Regenwasserkanäle in allen Ortsteilen des Marktes geplant. Das Regenwassernetz wurde bisher nicht eingehend geprüft, erklärte Mimler dazu. Aus den Ergebnissen soll eine ingenieurmäßige Zustandsbewertung erstellt werden. Der Marktrat erteilte Riwa den Auftrag für die nötigen weiteren Planungsleistungen gemäß der vorgelegten Angebote.

Starke Zuflüsse von Fremdwasser in den Kanal beeinträchtigen die Funktion der Kläranlage im Ortsteil Ried. Mimler nannte das Fremdwasser „tückisch“. Untersuchungen mittels TV-Inspektion und Signalnebelberauchung blieben leider ergebnislos, sagte er. Daher soll nun eine Dichtigkeitsprüfung gemacht werden, um die Fremdwasserzuflüsse zu lokalisieren. Nach längerer Diskussion stimmten die Räte dem zu und beauftragten bei einer Gegenstimme Riwa mit den Ingenieurleistungen für die Dichtigkeitsprüfung.

