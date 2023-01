Bald zieht auch die Gastro ein: Dorfgemeinschaftshaus in Kraftisried auf der Zielgeraden

Das neue Dorfgemeinschaftshaus in Kraftisried füllt sich mit Leben. Erstmals hat der Gemeinderat dort getagt. Und es soll noch mehr folgen.

Von Bernhard Angerer

31.01.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Bürgermeister Michael Abel informierte in der Sitzung auch über die anstehenden Restarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus „Kraftwerk“. Außenanlagen sowie Abdichtungen an Balkon und Windfang werden bei geeigneter Witterung fertiggestellt. Im Gebäude seien noch Kleinigkeiten bei der Elektrik und der Steuerung der Haustechnik zu erledigen. Lüftungsanlage und Access-Points für freies WLAN werden bald in Betrieb genommen. Nach Abschluss aller Arbeiten soll eine Eröffnung mit Tag der offenen Türe stattfinden, sagt Abel. Ein Termin steht noch nicht fest.

