Basteln, lesen, nachdenken: Das können Kinder auf dem Krippenweg in Marktoberdorf erleben

Mit Hammer und Nagel, mit Federn und Fäden: So lernen Kinder in Marktoberdorf unter freiem Himmel spielerisch mehr über die Weihnachtsgeschichte.

24.12.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Im Eingangsbereich der St. Martin Kirche steht ein großer Engel aus Holz. Zahlreiche Federn hängen daran, die viele Kinder in den letzten Tagen dort festgemacht haben. Es ist die erste Station des Rundweges „Krippe beWEGt“, der derzeit auf dem Schlossberg in Marktoberdorf zu finden ist und Kindern Schritt für Schritt auf spielerische Art und Weise die Weihnachtsgeschichte nahe bringt. In einer Kiste direkt neben dem Engel liegen kleine Hefte, die begleitend dazu gelesen werden können.

Lesen, basteln, nachdenken: So lernen die Kinder in Marktoberdorf alles über die Weihnachtsgeschichte

Auf Seite eins wird schnell klar, warum der Engel im Vorraum der Kirche steht. Eine dort abgedruckte Bibelstelle verrät: Er verkörpert den Engel, der Maria erzählt, dass sie das Jesuskind in sich trägt – der Beginn der Weihnachtsgeschichte. Darunter finden sich mehrere Fragen, wie zum Beispiel „Bin ich bereit, mich für einen guten Plan einzusetzen?“ - wie Maria es getan hat. Die Kinder können hier also nicht nur mehr über die Geburt Jesu erfahren, sondern auch eine Bedeutung für sich selbst daraus ziehen.

Der letzte Absatz auf der ersten Seite ist eine Anleitung, was mit den Federn, die neben den Heftlein in der Kiste liegen, zu tun ist. Den Engel damit zu schmücken, ist der praktische Part der ersten Station.

Hinter jeder der neun Stationen des Krippenweges in Marktoberdorf steckt eine Botschaft

Auf diese Art geht es nun bei den nächsten Stationen weiter: Eine Bibelstelle, Fragen zum Nachdenken, eine Kiste voller Utensilien, um selbst kreativ zu werden. Bei Station zwei, die die Überschrift „Anpacken“ trägt, erwarten die Kinder beispielsweise Hammer und Nägel. Joseph unterstützte Maria tatkräftig – und so sollen hier auch die Kinder anpacken und einen Nagel in einen Baumstamm schlagen, sodass am Ende aus vielen Nägeln ein gemeinsamer Stern entsteht.

Bei Station vier, „Regeln befolgen“, wird Theater gespielt, bei Station sieben, „Gutes tun“, kleine Strohbündel gebastelt. Diese werden bei Station acht, „Jesus finden“ in die Krippe im Mittelgang der St. Martins Kirche gelegt .

Bei Station vier des Krippenwegs in Marktoberdorf wird Theater gespielt. Bild: Oliver Rid

Knoten an einem Gitter symbolisieren Probleme im Leben

Stets haben die fünf Organisatorinnen, Margot Schmid, Katrin Pflüger, Susanne Steger, Regina Wegmann und Sabine Reichart, darauf geachtet, dass die Weihnachtsgeschichte im Vordergrund steht. Ein Beispiel: Als Maria und Joseph von Haus zu Haus gehen, um eine Unterkunft zu finden, stehen sie vor dem Problem, dass nirgends Platz ist. Der Denkanstoß im Begleitheftlein dazu lautet: „Was ist bei mir gerade schwierig?“ Und in der Macher-Kiste finden sich dicke Fäden, die an ein Gitter geknotet werden können – als Zeichen für Probleme, die im Leben manchmal entstehen. Das verzierte Gitter wird ab dem 31. Dezember in der Martinskirche zu sehen sein.

Der Rundweg wurde am vergangenen Freitag eröffnet. Noch bis zum 29. Dezember werden die neun Stationen auf dem Schlossberg zu finden sein. Die Aktion scheint gut anzukommen. Egal, ob Federn, Nägel oder Fäden: An jeder Station ist zu sehen, dass viele Kinderhände am Werk waren. Und auch an der schwinden Anzahl der Heftchen ist eine positive Resonanz zu erkennen.

Die Organisatorinnen freuen sich über die positive Resonanz

„Bisher sind um die 100 Begleithefte mitgenommen worden. Es freut uns sehr, dass den Leuten unser Krippenweg gefällt“, sagt Margot Schmid, eine der Gestalterinnen. Nicht nur Familien, sondern auch ältere Menschen seien dort viel unterwegs. Ein Ehepaar habe den Weg erst zu zweit ablaufen wollen, dann gesehen, wie gut er sich für Kinder eignet und kurzfristig entschieden, ihre Enkel mitzunehmen. „Und einem Mädchen hat es so gut gefallen, dass sie gleich noch ein zweites Mal los wollte.“

Jeden Tag dreht eine der fünf Organisatorinnen die Runde, um das Bastelmaterial aufzufüllen und alles in Ordnung zu halten. Damit der Krippenweg bis Ende des Monats noch für viel Freude bei den Kindern sorgt.

