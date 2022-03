Singvögel beim Nisten unterstützen: Hier gibt es eine Bau-Anleitung für Nistkästen

Der Landesbund für Vogelschutz motiviert die Menschen, Vögel beim Nistbau zu unterstützen. Eine Biologin erklärt, worauf beim Nistkastenbau zu achten ist.

05.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Tage werden wieder länger und vielerorts ist das lebhafte Gezwitscher frühmorgens gut zu hören. Jetzt ist es höchste Zeit, Vögel beim Nistbau zu unterstützen, motiviert der Landesbund für Vogelschutz (LBV) in einer Pressemitteilung.

Manche Höhlenbrüter unter den Singvögeln, wie zum Beispiel Kleiber oder Star, ließen sich dabei ganz einfach unterstützen, und zwar mit Nisthilfen. Wer geschickt ist, kann sie sogar selber bauen und dann in den Garten oder an den Balkon hängen – möglichst mit der Öffnung nach Südosten. Mit dem Aufhängen von Nisthilfen sollte man sich beeilen, denn einige Vogelarten „haben sich schon zu Paaren zusammengefunden und verschaffen sich nun einen Überblick über den aktuellen Wohnungsmarkt“, sagt Dr. Angelika Nelson, Biologin beim LBV.

Alte Nistkasten sollten gereinigt werden: Aber Achtung vor Parasiten

Auch für die Reinigung bereits bestehender Kästen sei es höchste Zeit. Alte Nester, so rät sie, „kann man aus den Nistkästen einfach herausnehmen“. Wegen möglicher Parasiten (Flöhe oder Milben) sollte man dabei Handschuhe tragen, aber keine chemischen Reinigungsmittel verwenden.

Wer noch einen Kasten bauen will: Er sollte stabil und sicher vor Nesträubern wie Katze und Marder in einer Höhe von 1,5 bis 3 Metern mit einem Aluminiumnagel angebracht werden. „Wird ein Kasten im ersten Jahr gar nicht angenommen, kann man ihn einfach in eine andere Gartenecke umhängen“, empfiehlt die LBV-Biologin. Ein naturnaher Garten, in dem die Vögel für sich und ihren Nachwuchs Nahrung finden, erhöhe die Wahrscheinlichkeit auf voll belegte Nistkästen. Der LBV bietet zum Nistkastenbau einen kostenlosen, 30-minütigen Online-Kurs an.

Bau-Anleitungen, ein kostenloses Faltblatt und viele weitere Informationen zu Nistkästen gibt es unter: www.lbv.de/nistkasten

