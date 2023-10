So gelingt die Energiewende auch im eigenen Zuhause

Bei den Bau- und Energietage Ostallgäu am Wochenende geht es nicht nur ums Heizen. Das ist das Programm bei der Messe in Marktoberdorf.

06.10.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Obwohl die Bundesregierung das Gebäudeenergiegesetz, besser bekannt als Heizungsgesetz, entschärft hat, ist das Thema Umrüstung alter Heizungen und Gebäudesanierung nicht vom Tisch. Auch im Ostallgäu nimmt der Gebäudebereich einen bedeutenden Teil des Energieverbrauchs im Ostallgäu ein.

Nach Angaben des Klimaschutzbeauftragten des Landkreises, Johannes Fischer, werden in den privaten Haushalten jährlich rund eine Milliarde Kilowattstunden für die Wärmebereitstellung, also Heizung und Warmwasser, aufgewendet. Ein Großteil davon wird ihm zufolge in Gebäuden umgesetzt, die älter als 35 Jahre sind.

Messe im Ostallgäu: Zukunft in den eigenen vier Wänden gestalten

Deren Heizungen werden zumeist mit Öl und Gas befeuert. Das gelte bundesweit für rund drei Viertel aller Anlagen, sagt der Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrums Allgäu (Eza), Martin Sambale. Rechtzeitig zu überlegen und fachkundigen Rat einzuholen, wie die Zukunft in den eigenen vier Wänden aussieht, lautet seine Empfehlung.

Eine Grundlage dafür bieten die Bau- und Energietage Ostallgäu. Rund 30 Aussteller sind bei dieser Messe vertreten. Sie findet am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Oktober, im Modeon in Marktoberdorf statt. Außer der Eza gehören der Landkreis Ostallgäu und die Stadt Marktoberdorf zu den Veranstaltern.

Warum die Stadt Marktoberdorf Nachahmer hat

Neben dem Heizungstausch ist auch das Nutzen von Sonnenenergie eines der Hauptthemen der Verbrauchermesse. Dazu zählt die Photovoltaikanlage am Balkon. Die Stadt Marktoberdorf ist ein Vorreiter und unterstützt den Anbau aus dem Umweltförderprogramm. Die Nachfrage ist groß, weshalb der Topf für dieses Jahr bereits leer ist. Inzwischen findet das Programm immer mehr Nachahmer.

Stadt und Landkreis gehen bei ihren Gebäuden mit Beispiel voran, um Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, was technisch in Sachen Energieeffizienz möglich ist. Das beginnt beim Bau an sich und endet mit den unterschiedlichen Möglichkeiten, wie sich eine Heizung betreiben lässt. Die Palette ist groß. Was beim Hausbesitzer möglich ist, wird an den Ständen gezeigt.

Das ist das Programm bei den Bau- und Energietagen

Hinzu kommt ein umfangreiches Vortragsprogramm:

Samstag und Sonntag

10 Uhr Gebäudeenergiegesetz

10.30 Uhr Förderprogramme

11.15 Uhr Wärmedämmung

11.45 Uhr Fenster und Lüftung

12.30 Uhr rund ums neue Solarpotenzialkataster des Landkreises

13 Uhr Solarstrom, 13.30 Uhr Solaranlage

14 Uhr Wallbox und Lademanagement

14.30 Uhr neue Heizung im Altbau

15 Uhr Wärmepumpe und Geothermie

15.30 Uhr Heizungssanierung mit Luft-/Wasserwärmepumpe.

Ausschließlich am Sonntag gibt es folgende Vorträge:

10 und 10.30 Uhr rund um Schimmel

11 Uhr Lehm-Deckenheizung

11.20 Uhr, richtig lüften

11.40 Uhr PV und E-Mobilität

12 Uhr Wärmeverteilung in Gebäuden

12.20 Uhr Solarenergie fürs Zuhause

12.40 Uhr effiziente Beleuchtung.

Geöffnet sind die Bau- und Energietage am Wochenende von 9.30 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

