Gebäudeenergiegesetz erhitzt Gemüter auf den Bau- und Energietagen

Bei den Bau- und Energietagen geht es nicht nur um die „Heizung“. Besucherinnen und Besucher beschäftigt besonders das Thema Wärmepumpen.

09.10.2023 | Stand: 15:58 Uhr

„Die Zeit der fossilen Energieträger ist abgelaufen“, sagte Clemens Hafner von der eza!-Energieberatung. Dennoch riet er den Besucherinnen und Besuchern der Bau- und Energietage im Marktoberdorfer Modeon zu Besonnenheit und Ruhe. Da Gas in den nächsten Jahren sehr teuer werden dürfte, empfahl er allen Interessierten sich so früh wie möglich mit dem Thema „erneuerbare Energien“ zu beschäftigen. Aber man müsse keine Angst haben, dass man sich kurzfristig eine neue Heizung einbauen lassen müsse. „Selbst wenn die Heizung kaputt geht, darf man sie reparieren lassen“, erklärte er.

Gefragt sind Wärmepumpen: "Die Wartezeit war so lang, dass die Leute wieder gegangen sind"

Wie groß der Informationsbedarf zum Thema Heizung ist, zeigte sich am Stand der Firma Waterkotte, die Wärmepumpen herstellt. „Gestern war die Wartezeit bei uns so lang, dass Leute wieder gegangen sind“, so Mitarbeiter Ricardo Klein. Die meisten Besucherinnen und Besucher wollten allerdings nur allgemeine Informationen zum Thema „Wärmepumpe“, konkrete Fragen waren eher selten. Spürbar sei auch der Unmut der Hauseigentümer über das neue Heizungsgesetz gewesen. „Da wurde von schon mal Dampf abgelassen.“

So auch Bernhard Follner: „Das Gesetz ist totaler Schmarrn“, ärgerte er sich. Mit aller Gewalt wolle man bestehende Heizanlagen verbieten. Auf der Messe wollte er sich vor allem über Speichermöglichkeiten für seine bereits vorhandene Fotovoltaikanlage informieren. Er sei schon länger auf der Suche, habe aber auf seine Anfragen bei Fachfirmen bisher keine Rückmeldung erhalten. „Ich hoffe, dass ich heute fündig werde.“

Junges Paar möchte Doppelhaushälfte nach und nach erneuern

Erfolgreich war der Besuch der Ausstellung auch für Franziska und Sebastian Ewe aus Marktoberdorf. Sie haben Anfang des Jahres eine 25 Jahre alte Doppelhaushälfte gekauft. Nun möchten sie nach und nach die Fenster erneuern. Die im Haus vorhandene Ölheizung soll dagegen so lange bleiben, bis sie nicht mehr funktioniert. „Wenn eine Erneuerung auf Luft- oder Wärmepumpe stattfinden soll, muss die finanzielle Unterstützung seitens des Bundes deutlich attraktiver gestaltet werden“, sagt der junge Mann.

Durch die kommunale Wärmeplanung sei das neue Gebäudeenergiegesetz deutlich entschärft, so Daniel Pratschke von den Vereinigten-Wertach-Elektrizitätswerken Kaufbeuren. Außerdem stellte er fest: „Die Angst der Leute, im Winter kein Gas und keinen Strom zu haben, ist weniger geworden.“ Allgemein habe sich die Lage etwas entspannt. Aber durch die Situation im vergangenen Winter seien die Menschen sensibilisiert und beschäftigten sich mehr mit dem Thema. Obgleich viele der rund 25 Aussteller den Bereich Energieversorgung abdeckten, waren auch Unternehmen vertreten, deren Fokus auf dem Wohlfühlen in den eigenen vier Wände liegt.

Nicht nur Energie: Firma NoDesign will mit Produkten architektonisches und emotionales Raumerlebnis schaffen

Die Firma NoDesign beispielsweise arbeitet mit dem Medium Licht. „Licht ist mehr als nur Beleuchtung“, so Inhaber Günter Klügl. Er möchte mit seinen Produkten ein architektonisches und emotionales Raumerlebnis schaffen. Mit seiner „TaskLight“, an deren Entwicklung er sieben Jahre gearbeitet hat, sei er kürzlich für den German Design Award nominiert worden, erzählte er stolz. „Die Lampe habe ich selbst entwickelt, designt und gebaut.“

Neben Informationsgesprächen mit den Ausstellern hatten die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, Fachvorträge zu besuchen. „Besonderes Interesse herrschte zu den Themen aktuelle Förderprogramme und zum Gebäudeenergiegesetz“, resümierte eza! Energieberaterin Sabine Tiedemann. So bot die Messe, die wieder vom Landkreis Ostallgäu, der Stadt Marktoberdorf und dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!) organisiert wurde, allen Interessierten ein breit gefächertes Angebot zu verschiedenen Themen.

