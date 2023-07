Mehr Platz zum Spielen: Kindergarten in Wald wächst

Die Holzkonstruktion des Erweiterungsbaus in Wald steht schon. Diese Gewerke sind nun vergeben.

19.07.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Es geht voran bei der Kindergartenerweiterung in Wald. Nachdem die Tiefbauarbeiten am zukünftigen Gebäude erledigt sind, haben die Zimmerer in kurzer Zeit die Fertigteile der Holzkonstruktion aufgestellt. So stand auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates die Vergabe der weiteren Gewerke auf dem Plan.

Das ist der aktuelle Stand beim Kindergartenbau in Wald

Bürgermeisterin Johanna Purschke hatte, wie berichtet, schon kürzlich bei der Bürgerversammlung ausführlich über den Stand der Dinge beim Kindergartenanbau informiert. Im Gemeinderat ging es nun um die weiteren Schritte für den Weiterbau. Konkret wurde die Vergabe von sieben Gewerken besprochen und beschlossen. Dies sind Metallbau-, Trockenbau-, Bodenbelags- und Malerarbeiten sowie die Einbauten der Innentüren, der Elementschiebewände und der WC-Trennwände.

Auch um die Bauleitplanung Osteranger Süd ging es erneut im Rat. Johanna Purschke informierte über die bei der öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen. Nachdem die Änderungsvorschläge zum B-Planentwurf beraten worden waren, traf der Rat den Billigungsbeschluss für eine erneute, verkürzte Auslegung.

Der Gemeinderat erteilte noch dem Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage und Gartenhaus das gemeindliche Einvernehmen.

