Schöner leben in Aitrang: Gemeinde erhält 70.000 Euro für ihr Innenentwicklungskonzept

Die Gemeinde Aitrang möchte das Dorfinnere erneuern und beleben. Nun erhält die Gemeinde dafür 70.000 Euro. Was nun geplant ist.

27.07.2023 | Stand: 15:27 Uhr

In der vom Ersten Bürgermeister Michael Hailand geleiteten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Gemeinderats Aitrang, in der Landtagsabgeordnete und stellvertretende Landrätin Angelika Schorer zugegen war, übergab der leitende Baudirektor Christian Kreye vom Krumbacher Amt für ländliche Entwicklung Schwaben den Förderbescheid für das Innenentwicklungskonzept Aitrang. Der Bescheid umfasst 70.000 Euro Fördersumme. Kreye betonte, dass Innenentwicklung ein „Prozess mit und für die Bürger“ ist. Er könne nur dann erfolgreich verlaufen, wenn die gemeindlichen Akteure dahinterstehen und die Bürger mitziehen.

Bereits 2021 hat Aitrang einen Rahmenplan als Dorferneuerungsmaßnahme beim Amt für ländliche Entwicklung beantragt

Am 10. August 2021 beantragte Aitrang ein Innenentwicklungskonzept beziehungsweise einen Rahmenplan als Dorfer-neuerungsmaßnahme am Amt für ländliche Entwicklung Schwaben.

Für die öffentliche Gemeinderatssitzung am 31. Juli 2023 steht die Beschlussfassung über den Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Münchner Planungsbüro „Orte gestalten“ auf der Tagesordnung. Der Vergabe der Planungsleistungen an das Münchner Büro ging ordnungsgemäß ein Auswahlverfahren mit mehreren Bewerbern voraus.

Wenn die dörfliche Öffentlichkeit über das Gemeindeblatt über die Erstellung eines Innenentwicklungskonzepts und über die im September stattfindenden Bürgerversammlungen informiert sein wird, soll noch im September oder im Oktober eine Auftaktveranstaltung mit der Bürgerschaft und dem Planungsbüro stattfinden.

Zukunftsorientierte Entwicklung der Heimat und trotzdem die "historische Ortsstruktur" stärken

Einleitend erklärte Baudirektor Kreye den Ratsmitgliedern, dass es „um eine zukunfts- und zielorientierte Entwicklung ihrer Heimat“ geht. Er verwies auf die Homepage des Bürgermeisters, in der das Gemeindeoberhaupt von einer „perfekten Lebensinfrastruktur“ spricht. Diese Lebens- und Standortqualität gelte es zu sichern, zu verbessern und weiterzuentwickeln.

Wichtige Zielsetzungen bestehen laut Kreye darin, die bestehenden Mischnutzungsstrukturen zu erhalten sowie die „noch wahrnehmbare historische Ortsstruktur“ des Straßendorfs im zentralen Innerortsbereich trotz laufenden Umstruktu-rierungsprozess zu sichern und zu stärken. Die vorhandenen großen Kubaturen würden es ermöglichen, „Wohnbebauung in verdichteter Form zu realisieren“. Den Veränderungsprozess gelte es so zu gestalten, dass eine dorfgerechte und nachhaltige Innerortsentwicklung möglich wird.

Das Ziel ist ein "Krapfen-Dorf"

Lebendige und attraktive Ortsmitten seien, so Kreye, „Herz und Gesicht unserer Dörfer und des ländlichen Raums". Dörfer „Innen statt Außen“ zu entwickeln sei Voraussetzung für hohe Lebensqualität, helfe Flächen sparen und schaffe Identität. Bayerns Staatsregierung will erreichen, die Dörfer von einem "Donut-Effekt" (innen hohl) zu "Krapfen-Dörfern“ (Bestes in der Mitte) zu überführen. Das Ausbluten der Ortskerne mit zunehmenden Leerständen gilt es zu stoppen.

Abgeordnete Schorer findet es gut, dass Freiwilligkeit in den Mittelpunkt gestellt werde. Es habe auch mit Lebensqualität zu tun, mit neuen Ideen auf bestehende Infrastruktur aufzubauen. Wehmütig bemängelte sie, dass im Bund die Mittel für den ländlichen Raum reduziert würden.

