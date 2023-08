Vorsprung durch Kraftfutter: Die Futtertrocknung-Anlage in Obergünzburg sicherte den Bauern einen wirtschaftlichen Vorteil

Die Grünfuttergenossenschaft in Obergünzburg war ein Erfolgsmodell für die Ostallgäuer Bauern. Doch die Ölkrise änderte alles.

Aus Grünfutter getrocknetes Kraftfutter gewinnen – das war die Idee der Bauern im Ostallgäu vor rund 65 Jahren. Sie gründeten eine Genossenschaft und bauten in Obergünzburg eine Grünfutter-Trocknungsanlage. Die beiden späteren Geschäftsführer der Anlage, Sebastian Wölfle aus Immenthal und Hans Helchenberg aus Hartmannsberg, haben sich beim Erzähl-Café des Arbeitskreises Heimatkunde (AKH) an die Anfänge erinnert.

Futtertrocknung war eine Chance, den Viehbestand zu erweitern

Die Landwirte sahen seinerzeit in der Futtertrocknung die Chance, den Viehbestand zu erweitern, um die Wirtschaftlichkeit der Betriebe zu verbessern – ohne die Futterflächen oder Lagerflächen für geerntetes Heu vergrößern zu müssen. Die Grünfuttertrocknung ermöglichte zudem die Gewinnung von wertvollem Trockengrünfutter aus frischem Gras, Klee, Luzerne unter anderen Pflanzen, ohne die Verluste von Nährstoffen. Die Bergung der Ernte erfolgte unabhängig der Witterung und im richtigen Wachstumsstadium, also mit noch niedrigem Rohfasergehalt, was sich bei der Schweinemast, bei der Futterverwertung des Viehs und in der Steigerung der Milchgewinnung auswirkte.

Bauern aus dem ganzen Allgäu schlossen sich zur Grünfuttergenossenschaft zusammen

Die fortschrittlichen Bauern aus Obergünzburg und den Nachbargemeinden, aber auch aus den Nachbarlandkreisen Ober-, Unterallgäu und Kaufbeuren, schlossen sich 1960 bei der Gründungsversammlung zur letztendlich 160 bis 178 Mitglieder zählenden Grünfuttergenossenschaft zusammen.

Schon in den ersten Wochen im Mai 1960 nach Inbetriebnahme der neu gebauten genossenschaftlichen Trocknungsanlage am Nord-Ostende des Marktes Obergünzburg war der Andrang der Grüngut-Fuhrwerke so groß, dass die Trocknungsanlage täglich durchschnittlich 18 bis 20 Stunden, zum Teil bis spät in die Nacht, in Betrieb war. Die Anmeldung per Telefon war notwendig, um lange Wartezeiten zu verhindern, benötigte doch die durchschnittliche Dauer vom Einlass des Grünfutters vom Ladewagen über ein Förderband bis zur Absackung des Grünmehls oder Häckselgutes rund 75 Minuten.

Die Ölkrise wurde der Genossenschaft zum Verhängnis

Die Wirtschaftlichkeit der überaus erfolgreichen Genossenschaft war durch die Einlagen der Bauern, den Fleiß der Mitarbeiter sowie ein Förderprogramm des Grünen Plans über das Landwirtschaftsamt Kaufbeuren über viele Jahre gesichert. Doch dann kam 1973 die sogenannte Ölkrise: Das Heizöl verteuerte sich um ein Vielfaches, ein Sonntagsfahrverbot prägte ganz Deutschland, die Stromkosten stiegen ins Unermessliche und die Wirtschaftlichkeit der Grünfutter-Trocknungsanlage war gefährdet.

Die damit verbundene Verringerung der Grüngut-Anlieferung und gleichzeitiger Verteuerung der Betriebskosten, wie auch neue Produktkonzepte wie Pellets zwangen letztendlich zur Auflösung und Liquidierung der Genossenschaft. Die finanziellen Rücklagen aus den Erfolgsjahren ermöglichten letztendlich, dass 1975 an alle Genossenschaftsmitglieder die eingesetzten Einlagen ausgezahlt werden konnten. Die Anlage wurde abgebaut und das Gebäude 1979 von einem Kunststoffbetrieb übernommen.

