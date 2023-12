Baum bricht in der Kurfürstenallee Marktoberdorf unter Schneelast zusammen

In der Kurfürstenallee in Marktoberdorf ist ein Baum unter der schweren Schneelast zusammengebrochen. Die Lindenallee hat den Status eines Naturdenkmals.

04.12.2023 | Stand: 18:04 Uhr

Etliche Bäume drohten dieser Tage aufgrund der starken Schneelast umzustürzen, Äste brachen ab. Nun hat es auch einen Baum an der Kurfürstenallee in Marktoberdorf getroffen. Der Baum brach unter der Last zusammen und stürzte auf eine angrenzende Wiese.

Lindenallee in Marktoberdorf ist Naturdenkmal

Die zwei Kilometer lange Lindenallee in Marktoberdorf, die 250 Jahre alt ist, genießt seit 1939 den Status eines Naturdenkmals. Die alten Linden sind jedoch in ihrer Standfestigkeit stark gefährdet. Die Stadt Marktoberdorf hat deshalb 2018 ein „Parkpflegewerk“ beschlossen, das die Landschaftsarchitektin Gudrun Dietz-Hofmann aus Irsee erarbeitet hatte. Sie empfahl damals unter anderem, den Verkehr möglichst ganz aus der Marktoberdorfer Allee zu verbannen. Viele Jahre suchten Stadt, Anlieger und Landwirte nach einer einvernehmlichen Lösung. Im März dieses Jahres beschloss der Stadtrat: Die Allee dürfen künftig nur noch Landwirte mit Ausnahmegenehmigung und Bewohner befahren.