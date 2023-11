Wie geht es weiter mit dem Bahnhofskiosk in Biessenhofen?

Bürgermeister und Gemeinderäte ärgern sich über Antwort des Landratsamtes zu baufälligem Bahnhofskiosk. Das ist nun mit dem Areal geplant.

Von Irmgard Altenberger

15.11.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Am Friedhof in Ebenhofen werden künftig Baumbestattungen im Bereich nördlich der Kirche möglich sein. Dafür sprach sich der Bauausschuss Biessenhofen grundsätzlich aus. In der Sitzung wurde Näheres zur Ausführung festgelegt.

