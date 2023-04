Baumpatenschaften in Marktoberdorf: Erneut ist die Nachfrage groß

Im Rahmen des Projektes Baumpatenschaften wurden zahlreiche Eichen im Stadtwald gepflanzt. Das Team von MODfestivals hat gleich zwölf Patenschaften übernommen.

05.04.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Kurz vor Weihnachten 2021 hat die Stadt Marktoberdorf die Aktion Baumpatenschaften ins Leben gerufen. Es wurde ein riesiger Erfolg. Das Projekt erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Deshalb wurde es nun wiederholt. Im Stadtwald im Wasenmoos bei Hattenhofen wurden wieder zahlreiche Bäume gepflanzt. Für die neuen Baumpaten hieß es: Ran an den Spaten.

Wolfgang Guggenmos, Erster Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Marktoberdorf, führte über das Wasenmoos und den Stadtwald ein, übergab dann an Moritz Janzen, Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Marktoberdorf. Janzen erklärte den Baumpaten, wie die Stieleichen zu pflanzen sind und warum gerade diese Baumart für diesen Standort gewählt wurde. Stieleichen sind relativ robust und können mit Überstauung gut umgehen. Das Wasenmoos ist, wie der Name schon verrät, ein eher feuchtes Gebiet.

Baumpaten sind in Marktoberdorf mit Feuereifer dabei

Trotz des sehr wechselhaften Wetters waren die zahlreich erschienenen Baumpaten mit Feuereifer bei der Sache und pflanzten fleißig ihre Bäume. Auch Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell ließ es sich nicht nehmen, selbst den Hohlspaten in die Hand zu nehmen und tatkräftig mit anzupacken. Die am selben Tag geplante Baumpflanzaktion mit 40 Kindern vom Schülertreff Thalhofen und Kinderhort St. Martin musste wegen des plötzlich aufziehenden Gewitters auf den Herbst verschoben werden. Die Kinder nahmen diese Entscheidung gefasst auf, Sicherheit geht vor. Das Projekt „Baumpatenschaft“ steht unter Federführung des städtischen Tourismusbüros und ist Teil der Klima- und Artenschutzoffensive der Stadt Marktoberdorf.

Nachhaltigkeit ist wichtiges Thema beim Kammerchorwettbewerb

Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind auch beim Kammerchorfestival in Marktoberdorf ein großes und wichtiges Thema. Daher werden in diesem Jahr erstmalig beim 18. Internationalen Kammerchor-Wettbewerb in Marktoberdorf keine Blumensträuße mehr überreicht. Stattdessen hat das Team von MODfestivals für jeden der Teilnehmerchöre des Wettbewerbs bei der Stadt Marktoberdorf eine Baumpatenschaft übernommen.

Die Bäume sind nun mit Marktoberdorf verwurzelt. Genau so, wie der Kammerchor-Wettbewerb schon seit über 30 Jahren mit Stadt, Region und Land fest verwurzelt ist. Deshalb pflanzte das MODfestivals-Team gemeinsam mit Bürgermeister Hell im Stadtwald zwölf Chorbäume – für eine bessere Umwelt und für die zwölf Wettbewerbs-Chöre aus den USA, Mexiko, Indonesien, Philippinen, Ukraine, Finnland, Slowenien, Georgien und Deutschland, die sich vom 26. bis 30. Mai 2023 beim 18. Internationalen Kammerchor-Wettbewerb begegnen. (bmk)