Autofahrer in Marktoberdorf können aufatmen. Endlich ist die B472 frei! Aber wo bleibt die neue Ampel? Und wie laufen die Arbeiten in der J.-G.-Fendt-Straße?

14.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Seit Montagabend rollt in Marktoberdorf der Verkehr wieder durch die zentrale Brückenstraße (B472) zwischen AOK-Kreuzung und Thalhofen. „Wir konnten den Plan einhalten, mit den Arbeiten an den Hauptachsen bis zum Schuljahresbeginn fertig zu werden“, freut sich die Leiterin des städtischen Tiefbauamtes, Mareile Hertel. Allerdings wird sich die Inbetriebnahme der neuen Ampelanlage in Höhe Iglauer und Johann-Georg-Fendt-Straße noch verzögern.

