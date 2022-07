Baustellen in der Brückenstraße: Marktoberdorfer ärgern sich

Wegen der B472-Baustellen befürchten die Marktoberdorfer noch mehr Staus und Stockungen in der Stadt. Auch der Wegfall von Bushaltestellen sorgt für Ärger.

19.07.2022 | Stand: 17:13 Uhr

Die Baustellen in der Marktoberdorfer Brückenstraße sind eingerichtet, die Erdarbeiten haben (wie hier an der Kreuzung zur Johann-Georg-Fendt- sowie zur Tigaustraße) pünktlich am Montag begonnen und sind voll im Gange. Bis in den September hinein sollen sich die Arbeiten zum Bau einer Ampel an dem Knotenpunkt ziehen, ebenso wie die an der wichtien Marktoberdorfer AOK-Kreuzung und in dem Bereich zwischen beiden Kreuzungen. Dort werden Ampeln und Fahrbahn erneuert.

Bis zum Schuljahresende fällt die Haltestelle Iglauer Straße (McDonalds/Siedlung) in Marktoberdorf weg

Die Baustellen sorgen aber für Ärger: So fallen bis mindestens zum Schuljahresende nun die Schulbushaltestellen in Höhe der Iglauer Straße (McDonalds/Siedlung) in beiden Richtungen weg. Schulleitungen bitten Eltern bereits um Verständnis. Außerdem fürchten viele Marktoberdorferinnen und Marktoberdorfer, jetzt durch Teile der Stadt mit dem Auto und anderen Fahrzeugen gar nicht mehr vernünftig durchzukommen.

Durch die Johann-Georg-Fendt-Sraße kann man ja jetzt schon nicht mehr ganz durchfahren

So sind doch schon Abschnitte der Johann-Georg-Fendt-Straße wegen der Kanalarbeiten dort voll gesperrt und viele Leute nutzten den Weg über Bahnhofstraße, Meichelbeck- und Brückenstraße bereits als Ausweichroute. In der Brückenstraße wollen die Verantwortlichen aber nun immerhin weitestgehend mit halbseitigen Sperrungen, Baustellenampeln und Ähnlichem auskommen, um die Route befahrbar zu halten.

Nur von 5. bis 12. September erfolge eine Vollsperrung beider Kreuzungen sowie der Brückenstraße im Bereich zwischen den Kreuzungen, heißt es derzeit. (Lesen Sie dazu den ausführlichen Artikel: Achtung Autofahrer: An diesen zwei Kreuzungen in Marktoberdorf wird jetzt gebaut.)